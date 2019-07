“Estate in pausa” Meteo | un fine settimana da incubo Pioggia | vento e grandine

caffeinamagazine

(Di venerdì 12 luglio 2019) Un po’ di fresco è arrivato, lo abbiamo notato tutti. Le temperature si sono abbassate ed è stata come una manna dal cielo. Ma basta così? Sembra di no, sembra che il sole e il bel tempo abbiano lasciato spazio già da qualche giorno a brevi parentesi di, tempesta e forte, che in diverse zone d’Italia hanno causato anche gravi danni. E’ il caso ad esempio di Milano Marittima e Pescara che si sono ritrovate a fare i conti solo qualche giorno fa cone raffiche di. Per il week end però è attesa una nuova ondata a causa di un vortice russo che farà ingresso in Italia e porterà temporali,. Ma occhio, perché nella giornata di venerdì, il vortice partirà dalla Russia e raggiungerà l’Europa Sud Orientale, arrivando fino all’Italia. Sabato tuttavia sarà pure peggio. Occhio sulle regioni adriatiche: nuvolosità in aumento e rovesci che colpiranno il ...