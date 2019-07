Tassista di Uber filmato mentre intona ' La donna è mobile' diventa un cantante d' opera

Blastingnews

(Di giovedì 11 luglio 2019) Per il ventisettenne Menzi Mngoma si è avverato il sogno di una vita: ildisudafricano è stato ripreso da una clientecantava alla guida, e successivamente, dopo aver ottenuto il permesso dall'uomo, ha postato il video su Facebook, divenuto virale in un battibaleno. Da qui è stato contattato per sostenere dei provini, e prossimamente non solo debutterà comelirico, ma registrerà anche il suo primo singolo. 'La' di Verdi Il giovane sudafricano Menzi Mngoma grazie all'intraprendenza di una cliente èto una celebrità. Il 27enne,era alla guida del suo taxi, senza alcuna esitazione hato "La" di Verdi, una sua piacevole abitudine per intrattenere i passeggeri. La signora Kim Davies, colpita dalla voce dell'uomo, ha ben pensato di riprenderlo con il suo smartphone, e dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal ...

