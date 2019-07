“Sentire le voci” non è segno di psicosi | è una “propensione neurologica”

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Uno studio durato due anni, che ha coinvolto 139 uditori di voci, e che ha visto la risoluzione clinica di decine di casi affrontati, superando l’assioma allucinazione-: è quello condotto dalla dott.ssa Maria Quarato, docente in Psicoterapia Interazionista, e responsabile del centro “Ediveria”, Associazione per la ricerca internazionale e la consulenza “sull’udire voci”, con sede a Vienna e convenzionata con l’ Università degli studi di Padova, in collaborazione con il Prof. Alessandro Salvini, già suo docente, e il dott. Antonio Iudici. “Dai nostri studi e soprattutto dalla pratica clinica e psicoterapeutica – afferma Quarato – è emerso il fallimento della realtà inventata della psichiatria, che etichetta come psicotiche o schizofreniche persone perfettamente sane. Già la psichiatria ortodossa accetta che il 10% della ...

