“Ma che fai?” Laura Pausini irriconoscibile E i fan “sparlano”

Madonna : “Maluma? Ohh il suo alluce - gli leccherei ancora i piedi” : Oltre che del pop, Madonna è la regina della trasgressione. Lo confermano, se mai ce ne fosse stato bisogno, le sue ultime dichiarazioni a iHeartradio. Incalzata dalle domande dell’intervistatore, la popstar non si è tirata indietro: “Com’era il suo alluce? Ohhh il suo alluce. Premetto che non era pianificato, non era scritto che io dovessi leccargli i piedi. Le cose spesso succedono e basta”. Il riferimento è alla controversa ...

Crisi idriche nel Lazio : “Mai più prelievi dal Lago di Bracciano” : “Acea ha garantito, anche grazie ai lavori fatti in questi anni, che non c’è bisogno di tornare a prelevare acqua dal Lago di Bracciano anche in situazioni di emergenza. E’ una bella notizia e sono contento di essere stato un po’ rigido mesi fa e sottolineare quanto quel tipo di approvvigionamento non fosse più possibile”: lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. ”Le Crisi idriche ...

Arriva “Maleficent 2” - Angelina Jolie sfida Michelle Pfeiffer : "Maleficent" è tornata. Arriverà nelle sale il 17 ottobre il nuovo film Disney live action "Maleficent - Signora del Male", diretto da Joachim R nning e interpretato da Angelina Jolie ed Elle Fanning di cui è stato diffuso il trailer. E si vede la bella e cattiva Malefica sfidare la new entry Michelle Pfeiffer. Dopo il film del 2014 diretto da Robert Stromberg il nuovo lungometraggio continua a esplorare il complesso rapporto tra Malefica e la ...

Ex fantina muore per via di una cannuccia di metallo che usava per bere : “Mai registrato un incidente con questa dinamica” : muore a 60 anni a causa di una caduta su una cannuccia di metallo usata per bere. Il tragico incidente domestico è avvenuto lo scorso novembre a Poole nel Dorset, in Inghilterra. La vittima si chiama Elena Struthers-Gardner ed è un ex fantina. La donna, che aveva problemi di mobilità da decenni dopo essere caduta da cavallo a 21 anni, era seduta sulla poltrona della sua sala da pranzo quando all’improvviso è svenuta e, cadendo in avanti, è stata ...

L’Iran sfida gli Usa : riprendiamo “tra poche ore” l’arricchimento dell’uranio. Casa Bianca rilancia : “Maggiori sanzioni e isolamento” : L'Iran comincia ad arricchire l'uranio a un livello vietato dall'accordo sul programma nucleare. Il presidente americano Donald Trump avverte "e' meglio che stia attento", e il segretario di Stato, Mike Pompeo, annuncia "maggiori sanzioni e isolamento". Stretto nella morsa delle sanzioni economiche americane, il regime degli ayatollah da' seguito alla minaccia con cui aveva accompagnato l'ultimatum ai Paesi europei firmatari dell'accordo sul ...

Rispondendo all'interrogazione di un senatore americano, Amazon conferma che mantiene i dati utente anche se quest'ultimo li cancella.

Con “Madame Qe” le Banche centrali sono catturate dalla politica : Roma. Con la nomina di Christine Lagarde a successore di Mario Draghi alla presidenza della Banca centrale europea scricchiolano due opposte certezze dei politici populisti e dei banchieri centrali. I primi, da dopo la crisi finanziaria, hanno accusato i banchieri di non agire in nome dell’interesse

Camera - le polemiche in Aula sul dress code per le deputate. La presidenza : “Mai riscontrato violazioni” : La protesta del deputato di Fratelli d’Italia sul dress code delle colleghe, a suo dire troppo scollato e poco idoneo nonostante il caldo, fa discutere la Camera quasi più dei provvedimenti politici. Dopo che Federico Mollicone si è ufficialmente lamentato in Aula e ha deciso di fare un post su Facebook (con tanto di gallery poi rimossa dalla pagina), il tema è stato al centro del dibattito parlamentare del 3 luglio. Contro il deputato ha ...

La produzione di Temptation Island Vip ha deciso di intervenire con una nota ufficiale per mettere a tacere tutte le indiscrezioni che da settimane stanno circolando sulla partecipazione di una serie di coppie famose nella nuova edizione

I sudanesi sfidano i militari e le pallottole : “Manifesteremo finché non andranno via” : Manca appena mezz’ora al grande appuntamento, alla «marcia del milione» organizzata dall’opposizione sudanese. È mezzogiorno e mezzo e i quartieri centrali di Khartoum sembrano ancora addormentati, mentre sulle grandi vie di scorrimento il traffico si è diradato all’improvviso. Attorno, nelle stradine alberate e polverose, fervono i preparativi. Ra...

ADL : “Manolas e Rodriguez? Dipende dal gioco di Ancelotti - nel calcio non ci sono regole fisse che funzionano sempre! Continuerò i lavori al San Paolo dopo le Universiadi. Su Sarri - la nuova maglia e Dimaro…” : L’Intervista di Aurelio De Laurentiis Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha dichiarato sul vari temi che riguardano il Napoli: “Sto mangiando il cosiddetto cuore di bue. Il pomodoro di Sorrento è eccellente: peccato che tutto ciò che è eccellenza, diventa proprietà comune e quindi ...

Moto2 - le rivelazioni di Alex Marquez : “Mamma si fida più di me che di Marc - ma se dovessi correre come lui…” : Il fratello di Marquez ha conquistato le ultime tre gare di Moto2, ma per compiere il salto in MotoGp manca ancora qualcosa Tre vittorie nelle ultime tre gare di Moto2, Alex Marquez ha ingranato le Marce giuste mettendo in fila tutti i propri avversari e strappando la testa della classifica a Lorenzo Baldassarri. AFP/LaPresse Un’accelerazione poderosa quella del fratello minore di Marc, sempre pronto a sostenerlo in qualsiasi momento ...

De Laurentiis : “Manolas-Koulibaly che coppia! Valuto offerte per Allan e Insigne. James? Chi vivrà vedrà! Abbiamo tante trattative in ballo…” : De Laurentiis sul calciomercato azzurro Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di un evento alla Camera dei Deputati. Ecco alcune dichiarazioni riguardo il calciomercato azzurro: “Manolas e Koulibaly una grande coppia. James? Mai negato che va bene per noi, c’è particolare rispetto tra lui e Ancelotti. Ma ci sono gli agenti, la famiglia e c’è il Real Madrid: chi vivrà ...

Salmo annuncia l’uscita del disco “Machete Mixtape 4” con Fabri Fibra - Ghali - Tedua e molti altri : In arrivo il 5 luglio The post Salmo annuncia l’uscita del disco “Machete Mixtape 4” con Fabri Fibra, Ghali, Tedua e molti altri appeared first on News Mtv Italia.