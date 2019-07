L’effetto Iliad si fa sentire anche nei ricavi secondo la relazione annuale dell’AGCOM

L’effetto Iliad si è fatto sentire : l’Italia è il Paese meno caro in Europa per costo delle offerte : Stando a un nuovo studio, l'Italia è il Paese meno caro tra quelli dell'Europa Occidentale per quanto riguarda i servizi di telefonia mobile L'articolo L’effetto Iliad si è fatto sentire: l’Italia è il Paese meno caro in Europa per costo delle offerte proviene da TuttoAndroid.