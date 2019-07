Haas F1 - Rich Energy lascia con effetto immediato

quattroruote

(Di giovedì 11 luglio 2019), sponsor principale della, ha annunciato la chiusura del contratto con la squadra americana cona causa delle prestazioni sottotono delle ultime gare. Lo ha fatto con un tweet in cui si legge: "Oggitermina il contratto con il teamF.1 per le sue scarse performance. Vogliamo battere Red Bull Racing e trovarsi alle spalle del team Williams in Austria è inaccettabili. La politica e l'atteggiamento della F.1 non fa bene al nostro business".Cosa c'è dietro. In realtà, le prestazioni dellasembrano essere soltanto un mero pretesto, perché ad avere forti problemi in questi ultimi mesi è stato proprio il marchio di questodrink. Già dal Canada, infatti, l'azienda ha dovuto rimuovere il suo logo dalle vetture perché viola il diritto di copyright della Whyte Bikes, marchio di proprietà della ATB., proprio per ...

