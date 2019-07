Disavventura per Miley Cyrus | panico in aereo | “Pensavamo di morire”

Incredibile Disavventura per Lucas Hradecky : il portiere si imbatte in un orso e… : Istanti di panico in vacanza per il portiere del Bayer Leverkusen, Lucas Hradecky. Il finlandese ha scoperto doti da velocista quando, due giorni fa mentre stava facendo una passeggiata in un bosco nei pressi della sua città natale, Bratislava, si è imbattuto in un orso. “Due giorni fa ho capito di essere un grande corridore“, spiega scherzando su quanto accaduto il giocatore alla ‘Bild’. “Mi trovavo tutto ...

Rifiuti Roma - Disavventura per la presidente di Ama : lei fotografa i rifiuti - Hugh Grant le strappa il cellulare : Documentare il comportamento irregolare dei commercianti e ritrovarsi con Hugh Grant che ti strappa via il cellulare. E’ accaduto alla neo-presidente di Ama Spa, Luisa Melara, contro cui l’attore inglese si è scagliato all’improvviso sbucando da uno dei tanti vicoli nel cuore di Roma. La manager scelta nelle scorse settimane dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per guidare la municipalizzata Romana dei rifiuti, era in ...

Disavventura per Vittoria Belvedere - l’attrice mostra la spalla ferita dall’attacco di una medusa : Piccola ma fastidiosa Disavventura per l'attrice ed ex concorrente di Tale e Quale Show. In spiaggia sull'isola di Vulcano, dove è attesa per un evento, la Belvedere ha fronteggiato un incontro ravvicinato con una medusa, che l'ha lasciato ferita alla spalla: su Instagram ha pubblicato una foto degli effetti della dolorosa puntura.Continua a leggere

Fagioli scambiati per ovuli di droga! Disavventura per un turista in aeroporto : Il passeggero atterrato a Malpensa proveniente dal Brasile è stato fermato perché aveva tutte le caratteristiche dell’ovulatore. Ma il mattino successivo ha espulso quanto aveva nell’intestino... legumi. Non erano ovuli contenenti droga. Erano Fagioli. Forse la prossima volta che prenderà un aereo, il passeggero proveniente dal Brasile fermato qualche giorno fa all'aeroporto della Malpensa starà più attento a che cosa mangerà. A lui ...

Rapinata in casa insieme ai figli - terribile Disavventura per Alice Campello : “ci hanno minacciato con le armi” : La moglie di Alvaro Morata è stata derubata da un gruppo di ladri che si sono intrufolati in casa sua minacciandola con le armi Un’avventura terribile quella vissuta da Alice Campello, Rapinata in casa da un gruppo di ladri che hanno minacciato lei e i suoi figli con le armi. I malviventi si sono intrufolati nell’abitazione dei coniugi Morata, sfruttando l’assenza di Alvaro, impegnato nelle Isole Far Oer con la Nazionale ...

Le notizie del giorno – Gravissimo lutto nel mondo del calcio - Disavventura per il portiere Sepe : Le notizie del giorno – Dramma nel mondo del calcio. E’ di poche ore fa la notizia della tragica morte del calciatore spagnolo José Antonio Reyes, ex calciatore tra le altre di Siviglia, Arsenal, Real e Atletico Madrid. A riportare la notizia è Marca, che riferisce di un incidente stradale di questa mattina a Siviglia. Il 35enne militava attualmente nell’Extremadura, squadra della seconda divisione spagnola. Già diversi i messaggi di ...