Cremona | le frasi dei tre minorenni nell’inchiesta sulle maxi-risse | “Vi prendo ad uno ad

(Di giovedì 11 luglio 2019) “Fate saltare fuori i soldi subito, altrimenti finisce male, finisce che vi ammazziamo”. E ancora: “Datemi i soldi perché altrimenti chiamo gente pericolosa e vi potrebbero capitare cose non belle, cose davvero molto brutte”. Sono le minacce che correvano nelle chat di Whatsapp dei baby-bulli, contenute nell’ordinanza del gip del tribunale per idi Brescia, Francesca Caprioli, nell’ambito dell’inchiestaDissing, e riportate dal quotidiano La Provincia di. Avvertimenti pseudo-mafiosi. Intimidazioni. Minacce. L’ordinanza è quella che riguarda solo tre dei sette ragazzi arrestati per l'”elevatissimo rischio di recidiva” che facevano parte della gang che organizzavanelle vie e nelle piazze di. Sono studenti di 15, 16 e 17 anni, residenti a, accusati di tentata estorsione aggravata in concorso. Le ...

