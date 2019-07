A caccia di esopianeti con le onde gravitazionali

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) La missione Lisa potrebbe individuare gliche orbitano intorno alle nane bianche nella Via Lattea e nella vicina Nube di Magellano. E’ il risultato di uno studio condotto dal Max Planck Institute, dall’Albert Einstein Institute e dalla Cea. Lisa, (Laser Interferometer Space Antenna), è una missione parte del programma Cosmic Vision dell’Esa, erede di Lisa Pathfinder, che partirà nel 2034 e resterà operativa per cinque anni. Sarà composta da tre satelliti e rileverà legenerate da sistemi di stelle binarie all’interno della nostra galassia, da buchi neri supermassicci in altre galassie e dalla fusione tra buchi neri supermassicci. Secondo gli scienziati, Lisa, con i suoi sensori, potrebbe essere in grado di individuare pianeti con massa fino a 50 volte quella della Terra. Negli ultimi 20 anni – spiega Global Science – sono stati scoperti più di ...

