optimaitalia

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Avevano annunciato una potenzialediBad, e così è stato (in un certo senso). Negli ultimi giorni,hanno saputo tenere alta l'attenzione dei fan; dapprima con messaggi criptici su Twitter, pubblicati nello stesso momento. Poi con immagini altrettanto ambigue che hanno scatenato la fantasia degli appassionati.Finalmente, dopo indizi lasciati sui social, il duo hacosa c'è dietro: e non si tratta del tanto atteso film sequel diBad.hanno infatti annunciato la produzione di un loro marchio di liquori, il Dos Hombres. L'interpreti di Jesse Pinkman ha raccontato in un lungo post su Instagram la genesi di questo progetto:"Tre anni fa eravamo seduti in un sushi bar di New York. A parlare della vita e di cosa avremmo potuto fare insieme in futuro. Avevamo vissuto un'esperienza incredibile durante le riprese ...

Dina23859528 : @terry_mian Ahh ecco svelato il mistero degli uffizi a Firenze... ?? - _diana87 : Svelato il mistero sulla reunion di Breaking Bad, Aaron Paul e Bryan Cranston ancora insieme ma non per il film - OptiMagazine : Svelato il mistero sulla reunion di #BreakingBad, #AaronPaul e #BryanCranston ancora insieme ma non per il film… -