Questo telefono dimostra che tra Huawei e Google è tutto a posto?

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Il primo smartphone 5G dellasta per arrivare in Italia e funzionerà con Android.dovrebbe bastare a tacitare un po' di rumors nati sopratsu una certa freddezza di Tim sul nuovo top di gamma del colosso cinese, il Mate 20 X 5G che si è già visto in Svizzera, Gran Bretagna e Spagna, dove è operativa la rete di nuova generazione. Secondo indiscrezioni, Vodafone ha già certificato ed è pronta a inserire a metà agosto il Mate 20 X 5G (che non va confuso con il pieghevole) nel novero dei device da associare all'offerta sulla rete ultraveloce e Tim potrebbe farlo prima dell'autunno. Nel giorno della presentazione del nuovo smartphone, Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Consumer Business Group dinon si sbilancia e si limita a dire che, di fronte alla copertura 5G offerta da Tim su 4-5 città e a quella di Vodafone su ...

