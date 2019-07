Maltempo Taranto | all’ex Ilva gru cade in mare | un disperso

Maltempo - a Taranto il vento trascina in mare gru dell’ex Ilva : operaio disperso : Una improvvisa tromba d’aria si è abbattuta su Taranto e una gru dell’ex Ilva è precipitata in mare cedendo sotto i venti che, intorno alle 19, hanno iniziato a soffiare impetuosi. Una vicenda che riporta drammaticamente alla mente la storia di Francesco Zaccaria, operaio che nel 2012 era al lavoro su una delle gru dell’Ilva scaraventata in mare da un tornado arrivato dal mare. E nel mare Francesco trovò la morte: il suo corpo fu recuperato a ...

