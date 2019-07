Maltempo Marche | violento nubifragio a Senigallia | lungomare isolato e allagamenti

meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Unha colpito(Ancona) causandoe disagi alla circolazione stradale. Situazione critica sul, quasiper la chiusura di vari sottopassi. Si registrano varie strade allagate che stanno causando problemi alla circolazione. Allagati garage e cantine. Anche in centro storico diversi disagi: il corso principale della città si è trasformato in un fiume. In via Cellini sono state segnalate colate di fango a causa dei rigoli d’acqua che scendevano dalla collina. Il sindaco ha disposto l’apertura del Centro Operativo Comunale (COC). Si sono registrati sbalzi di corrente elettrica che hanno lasciato per diversi minuti alcuni quartieri senza luce. Al lavoro personale dei Vigili del fuoco, delle Forze dell’ordine, della Protezione Civile e del Comune per evitare ulteriori disagi. L'articolo...

SkyTG24 : #Maltempo Marche, la spiaggia di Numana distrutta vista dal drone - Agenzia_Italia : Colpite Ancona e Pesaro, ma anche Numana e Sirolo. Paura per una nave in costruzione che ha rotto gli ormeggi.… - emergenzavvf : #10luglio 10:00, dal pomeriggio di ieri #maltempo nelle #Marche, oltre 160 gli interventi effettuati finora dai… -