Il mare più bello d’Italia di San Vito lo Capo rischia di sparire

Il blocco navale per fermare le ONG è l’idea più stupida del decennio : Ora il ministro dell'Interno caldeggia un "blocco navale della Marina Militare per difendere le coste italiane". E, anche se non si capisce contro chi, contro cosa e come andrebbe fatta una cosa del genere senza violare trattati, convenzioni e diritti umani, la maggioranza sembra anche essere pronta a parlarne (con il supporto del soccorso nero di Giorgia Meloni).Continua a leggere

M5s - Luigi Di Maio non tiene più i suoi : agguato in aula per frantumare l'asse con la Lega : Oggi si saprà quale, delle decine di proposte di modifica al decreto sicurezza bis, fatte dai parlamentari del M5S, passerà il vaglio dei vertici, cioè di Luigi Di Maio. Probabilmente quelle più indolori, quelle non in grado di provocare l' alleato leghista, dandogli il pretesto per la temutissima c

Un sogno in affitto - su Sky Uno Paola marella ci porterà nelle case più belle del nostro paese : Un sogno in affitto, su Sky Uno dal 9 luglio arriva il programma che ci porterà tra le più belle dimore d’Italia, con Paola Marella.Paola Marella è l’esperta del settore immobiliare più famosa della televisione italiana, l’abbiamo conosciuta in tantissimi programmi anche sui canali Discovery. Paola Marella da stasera sarà protagonista di Un sogno in affitto, un nuovo programma che andrà alla scoperta delle case più chic nelle zone ...

EcoFuturo 2019 - crowdfounding e autostrade del mare : “La via più veloce - economica e pulita per le nostre coste” : Torna per il sesto anno il festival EcoFuturo, un’occasione per parlare di clima e ambiente e presentare le tecnologie più avanzate in questi settori. Ma non si tratta di una semplice fiera, EcoFuturo è il luogo di incontro tra chi crede in un futuro ecosostenibile. Inventori ed eco invenzioni si distinguono per innovazione e altissima sostenibilità ambientale. Un festival dove non si parla solo di tecnologia. Ma di tecnologia etica ...

San Vito lo Capo - mare più bello d’Italia - apre le porte al Mondo Sound : Inizierà domani a San Vito lo Capo «Mondo Sound», festival internazionale che unisce le musiche dei diversi «sud» del Mondo. A San Vito lo Capo saranno tre giorni dedicati alla musica all’interno di un evento ideato da Fabio Rizzo e Francesca Perricone. Il festival durerà fino a domenica e vedrà in scena spettacoli, concerti, e altri eventi, per celebrare le identità sonore dei tanti sud del Mondo. Africa, Americhe, Mediterraneo, passando ...

Polignano a mare - multa di 5mila euro al ristorante più caro : aveva carne scaduta da un mese : Nell'ambito di un controllo a tappeto nei ristoranti della perla pugliese Polignano a Mare è stata comminata una multa di 5.500 euro al Grotta Palazzese, uno dei locali più "in". Sequestrati otto chili di controfiletto di bovino giapponese scaduti a maggio, ma anche tranci e filetti di spigola, zampe di granchio reale e altri prodotti ittici per un totale di 68 chili,

Il mare più bello d’Italia a San Vito Lo Capo - Pantelleria e Ustica : ecco le 5 Vele : Non solo acqua cristallina dalla temperatura calda, dove fare bagni da sogno ma anche servizi ai turisti e rispetto dell’ambiente. In Sicilia c’è il mare più bello d’Italia e San Vito Lo Capo, Pantelleria e Ustica si aggiudicano le 5 Vele di Legambiente. L’associazione ambientalista di Legambiente, con il Touring Club Italiano, ha stilato la guida sul meglio del mare e dei laghi italiani. A essere premiato, ...

Dai Paesi europei "amici" 46mila migranti in Italia Più degli sbarchi dal mare : Gian Micalessin Roma costretta ad accettare il ritorno degli immigrati arrivati qui, poi sparsi in altri Paesi Altro che Libia. Ormai sul fronte immigrazione l'Italia subisce un doppio assedio. Da una parte quello ormai consolidato, ma sostanzialmente contenuto grazie alla chiusura dei porti, delle navi delle Ong. Dall'altro quello politicamente assai più insidioso e molto più difficile da respingere della cosiddetta Fortezza Europa. ...

A Hong Kong marea umana : più di un milione contro la legge sulle estradizioni in Cina : La seconda marcia in corso oggi a Hong Kong contro la legge sulle estradizioni in Cina avrebbe già raggiunto un numero di adesioni più alto della prima, tenuta domenica scorsa, che gli organizzatori hanno stimato in poco più di un milione di persone.Lo sostengono i media locali, secondo i quali la polizia ha aperto più corsie stradali alla marea di gente e dopo quasi due ore dall’inizio della marcia, c’era ...

