HBO Max è il nome del nuovo servizio streaming di WarnerMedia

dituttounpop

(Di mercoledì 10 luglio 2019) HBO Max è ilscelto per ildi. Friends lascerà Netflix (USA), ecco i primi dettagli.ieri ha ufficializzato i primi dettagli sul suoche arriverà (almeno negli USA) nei primi mesi del 2020, con una beta prevista per fine 2019, a partire dal titolo. Ilsi chiamerà HBO Max, una scelta ben precisa da parte di, che punta ha sfruttare abbastanza conosciuto negli Stati Uniti (ma in Europa?).Tutto le informazioni che seguono riguardano il mercato americano.La prima novità che spicca dagli annunci di ieri è che la serie tv Friends lascerà il catalogo americano di Netflix a dicembre 2019. HBO Max avrà infatti i diritti in esclusivaper la serie (che pare sia costata al425 milioni di dollari per cinque anni). A Friends si aggiungeranno altri titoli, come Willy Il Principe di Bel Air e ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? HBO Max: svelate le serie in arrivo sul nuovo servizio di streaming - maplewhite1912 : L'unico aspetto che mi preoccupa è il catalogo. Ho il timore che un ipotetico HBO Max in Italia possa non avere tu… - jan_novantuno : 'Ma su Hbo Max, la piattaforma di WarnerMedia, c'è solo Friends?' Risposta: -