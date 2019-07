Democrazia Cristiana torna alla Camera | la parabola del partito di Rotondi diventato una

fanpage

(Di mercoledì 10 luglio 2019) La Dc ha sospeso le sue attività come, e si è trasformato in una fondazione, e sarà guidata ancora una volta da Gianfranco, in tandem con Rocco Buttiglione. Venerdì 12 verrà presentato il nuovo progetto, con un dibattito sul tema "Ci rivedremo in centro".si era dimesso dalil 1 giugno.

