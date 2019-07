Anche sulle nascite l' Italia è il fanalino di coda dell' Europa

Google Assistant ora parla italiano Anche sulle TV senza Android - mentre Google Fit sembra ormai abbandonato al suo destino : Google Assistant supporta ora l'italiano anche sulle TV senza Android, mentre Google Fit ha smesso di funzionare per molti utenti e non sembra arrivare alcun tipo di aggiornamento. L'articolo Google Assistant ora parla italiano anche sulle TV senza Android, mentre Google Fit sembra ormai abbandonato al suo destino proviene da TuttoAndroid.

Tour de France 2019 : Vincenzo Nibali convincente sulle Cote. Lo Squalo attende l’esame La PlAnche des Belles Filles : Pronostico decisamente rispetto nella terza tappa del Tour de France 2019, una frazione decisamente spettacolare vinta da uno straordinario Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) con un attacco da autentico fuoriclasse sulla Cote de Mutigny, ad oltre 16 km dal traguardo di Épernay. La presenza di strappi particolarmente impegnativi ha provato parecchio fermento nel gruppo principale e la maggior parte dei protagonisti più attesi in ottica ...

La settimana delle Borse : la lente è sulle bAnche centrali : La scorsa settimana si è chiusa con prese di beneficio, dopo alcune sedute molto brillanti. Il pretesto l’ha fornito il numero migliore delle attese dei nuovi occupati statunitensi, perché...

Cormezz : Anche il Liverpool sulle tracce di Koulibaly : Il Corriere del Mezzogiorno rivela un nuovo pericoloso pretendente per il nostro Koulibaly. anche il Liverpool adesso sarebbe interessato al difensore e avrebbe già fatto un sondaggio con il suo procuratore per capire i margini dell’affare. Koulibaly ha rinnovato un anno fa, dal 1 luglio il suo ingaggio ha raggiunto quota 7 milioni e nel suo contratto c’è una clausola di 150 milioni di euro valida solo per l’estero, De Laurentiis non ha ...

Ue - rivolta anti-Merkel sulle nomine. E spunta Anche l’ipotesi di un voto segreto : Timmermans in bilico per la Commissione. Insorge parte dei popolari, sfida alla cancelliera. No di Visegrád

Best Summer Song Ever : sulle Instagram Stories di MTV Italia al via la terza mAnche : We want YOU! The post Best Summer Song Ever: sulle Instagram Stories di MTV Italia al via la terza manche appeared first on News Mtv Italia.

Tutti pazzi per De Rossi - tanti i club sulle sue tracce : per l’ex Roma ci prova Anche… il Milan : Sono tre le società che si sono messe sulle tracce di De Rossi, tra queste anche il Milan che ha deciso di farci un pensierino Daniele De Rossi si gode le vacanze ma pensa anche al suo futuro, che non sarà lontano dalla Serie A. L’ex centrocampista della Roma ha deciso di proseguire in Italia la propria carriera, considerando il fatto che la scelta di lasciare la Capitale non sia dipesa dalla sua volontà. Alfredo ...

I grillini si arrabbiano con Di Maio Anche sulle Olimpiadi : “Le Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e Cortina sono una vittoria per l'Italia e una sconfitta per Torino”, scrive su Facebook il consigliere comunale torinese, Marco Chessa. Un post lungo e velenoso, quello del “consigliere atipico del M5s”, che ha votato contro l’alleanza con la Lega a livello

Amici - Alberto Urso sulle orme di Andrea Bocelli : la carriera spicca il volo Anche all'estero? : La carriera di Alberto Urso, dopo il trionfo ad Amici di Maria De Filippi, il talent-show di Canale 5, viaggia a gonfie vele: il tenorino è sulla buona strada per diventare il nuovo Andrea Bocelli. E ora, infatti, canta anche in inglese. Lo ha rivelato su Instagram, dove ha postato un estratto di In

Lega : pace fiscale Anche sulle cassette di sicurezza per recuperare risorse : Una sanatoria sulle cassette di sicurezza, sulla falsariga delle operazioni di voluntary disclosure sui capitali all'estero attuate con un discreto successo nella scorsa legislatura. La proposta...

Formula 1 - nuovo omaggio della Mercedes per Lauda : sulle W10 a Montecarlo spunta Anche… l’halo rosso [FOTO] : La scuderia campione del mondo ha deciso di colorare di rosso l’halo delle proprie monoposto a Montecarlo in omaggio a Niki Lauda Non solo la scritta ‘Danke Niki‘ sul musetto e la stella rossa sul cofano motore, la Mercedes ha deciso di fare un altro omaggio a Niki Lauda, scomparso nella notte tra lunedì e martedì in Svizzera. Il team di cui l’austriaco era presidente non esecutivo ha deciso di dipingere di rosso ...

Panchina Roma - si pensa a Benitez : Anche il Marsiglia sulle sue tracce : Nuovi sviluppi per quanto riguarda il possibile nuovo allenatore della Roma. Claudio Ranieri ha annunciato pubblicamente l’addio, domenica contro il Parma sarà la sua ultima gara in giallorosso. E così la società capitolina sta già iniziando a sondare il terreno per il successore. Secondo “Chronicle“, Pallotta starebbe pensando a Rafa Benitez. Ma ci sono due ostacoli da affrontare. Il primo è il duello con il Marsiglia, ...

A giugno doppio taglio sulle pensioni : non solo quelle d’oro ma Anche del ceto medio : Come da tempo previsto e come largamente diffuso da un po’ tutti i quotidiani italiani ed i siti web, a giugno ci sarà una riduzione della pensione per molti pensionati italiani, con anche una restituzione di parte delle somme già ricevute. Scatterà infatti dal prossimo mese il contributo di solidarietà quinquennale sulle pensioni d’oro previsto dalla legge di Bilancio di inizio anno. Contestualmente, il nuovo meccanismo di indicizzazione delle ...

Bullismo e violenza sulle donne si combattono Anche attraverso arte ed erotismo : A Roma il 14 maggio si è inaugurata – con il prezioso apporto artistico di Vittorio Sgarbi e del brillante direttore del Museo archeologico di Napoli - una mostra apparentemente assurda, finanziata dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e pensata da due ONLUS, il Codacons e la SIIPAC Lazio, intitolata “L’arte dell’amore non violento nell’antica Roma”, iniziativa contro ...