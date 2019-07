blogo

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Ieri pomeriggio, dopo la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai,ha risposto ad alcune domande di. Gli argomenti?, Stasera tutto è possibile e prossimi impegni televisivi., benvenuto ai palinsesti Rai e su. Ti hanno tolto Stasera tutto è possibile, perché tutti si aspettano che tu in realtà faccia. Cosa manca? Suè da due anni che diciamo che meriteresti di condurre...: "? Nonpiùnon" () pubblicato su.it 10 luglio 2019 14:11.

SerieTvserie : Amadeus a TvBlog: 'Sanremo 2020? Non ditelo più sennò non succede!' (video) - SerieTvserie : Amadeus a TvBlog: 'Sanremo 2020? Non ditelo più sennò non succede!' (video) - giuseppedisal20 : RT @tvblogit: Al Bano si candida per Sanremo 2021 con Mina: 'Per il 2020 a me risulta si parli di Amadeus e Caterina Balivo' -