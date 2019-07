Sandra Milo choc vorrei morire dopo i miei figli

Sandra Milo : “Vorrei vivere ancora tanti anni e morire dopo i miei figli” : Sandra Milo è entrata a far parte del cast del programma Io e te, condotto da Pierluigi Diaco nel primo pomeriggio di RaiUno. E l’attrice ha concesso un’intervista a Radiocorrieretv nella quale non solo ha parlato di questa sua partecipazione tv, della quale si è detta molto felice, ma ha anche approfittato per raccontare della sua famiglia. Per esempio, l’attrice 86enne sogna di vivere “ancora tanti anni e di morire dopo ...

Io non ho paura di morire - loro sì! La confessione in diretta tv di Sandra Milo : Sandra Milo da qualche settimana è tornata da protagonista su Raiuno negli studi di Via Teulada, lì dove ha lavorato agli esordi della sua grande carriera in tv. Compagna di viaggio, insieme a Valeria Graci, del conduttore Pierluigi Diaco nel programma pomeridiano Io e Te, a RadiocorriereTv ha raccontato come sta andando questa nuova esperienza sul piccolo schermo. Sandra Milo ha parlato spesso dei problemi economici affrontati negli ultimi ...

Io e Te : Pierluigi Diaco e Sandra Milo verso il sabato sera di Rai1 : Pierluigi Diaco con Io e Te conquista la seconda serata del sabato di Rai1 E’ TvBlog a confermare quanto anticipato da La Stampa: Io e Te, il programma pomeridiano estivo di Rai1 condotto da Pierluigi Diaco con Sandra Milo e Valeria Graci, da settembre rimarrà in onda, ma avrà una nuova collocazione: dopo l’edizione estiva, trasmessa tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 15.40, Io e Te dall’autunno si sposterà ...

Sandra Milo : ‘Fedeltà? Mai concepita - non esiste nella natura dell’uomo’ : “[…] Io la fedeltà non l’ho mai concepita, non esiste nella natura dell’essere umano. Se sei fedele è perché lo decidi con la mente, ma il tuo istinto ti porta verso gli altri”. È la visione dell’amore firmata Sandra Milo, che intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola martedì 2 luglio ripercorre la propria vita sentimentale e non solo. LEGGI: Storie italiane, Sandra Milo: ‘Per pagare le ...

Sandra Milo : “Non mangio pesce perché il Mediterraneo è un cimitero” : C’è un appuntamento fisso a Io e Te, il programma di RaiUno condotto da Pierluigi Diaco, che ha come protagonista Sandra Milo. Si tratta di una specie di ‘posta del cuore’: l’attrice dispensa consigli a chi scrive da casa e va detto che tira fuori idee e suggerimenti molto brillanti. Stavolta però, Sandra ha esagerato. Valeria Graci, altro volto del programma, le ha letto una lettera di una ragazza di Pesaro: “Il ...

Sandra Milo fa il bilancio di Io e Te e confessa : “Guardo il cielo” : Io e Te, Sandra Milo fa una confessione e rivela: “Sta andando molto bene” Ha rilasciato una nuova intervista Sandra Milo, ad una settimana dal suo ritorno in tv con Io e Te, il nuovo programma pomeridiano dell’estate di Rai1, ideato e condotto da Pierluigi Diaco, con la partecipazione di Valeria Graci. Presenza fissa della trasmissione, come appena detto, anche Sandra Milo, che nell’intervista pubblicata sul numero di ...

Sandra Milo e i problemi col fisco : “Hanno revocato il sequestro dei miei guadagni” : L’attrice aveva raccontato nei mesi scorsi di avere problemi economici tali da aver pensato addirittura al suicidio. Ora...