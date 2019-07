Pioggia di multe a Wimbledon! Fognini ‘graziato’ | stangata per Serena Williams | 50 000

sportfair

(Di martedì 9 luglio 2019)disui tennisti più indisciplinati di Wimbledon:graziato, Serenema Bernard Tomic è quello punito maggiormente Wimbledon è famoso per le sue tradizioni e il suo grande blasone, ma anche per le ferree regole da rispettare. E chi sbaglia paga…salate! Fabioera in attesa di scoprire quale sarebbe stata la sua sanzione per aver augurato che una bomba scoppiasse sull’All England Club di Wimbledon, in preda ad uno sfogo durante il match perso contro Sandgren. Il tennista azzurro è stato, fortunatamente graziato con 3000 dollari di multa, complici anche le scuse presentate immediatamente dopo la sfida. Il nativo di Arma di Taggia ha evitato la ‘Major infraction’, nella quale era incorso 2 anni fa dopo aver insultato la giudice di linea degli US Open, comportamento che gli costò l’esclusione da 2 Slam (e ...

eugeniomartello : E non vi lamentate... - SaraGomezAranci : RT @CdT_Online: Pioggia di multe per la ZTL a Como - JTurandot : RT @CdT_Online: Pioggia di multe per la ZTL a Como -