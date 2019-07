Paola Barale torna in tv | si confessa su Raz Degan E incanta in bikini su Instagram

dilei

(Di martedì 9 luglio 2019)in tv, ospite diPerego a Non disturbare su Rai Uno. Nell’intimità di una camera d’albergo, la presentatrice scopre il lato privato della showgirl che racconta della sua carriera e del suo amore per Raz. Laparla della sua infanzia a Fossano, dei primi passi in televisione quando giocava sulla somiglianza con Madonna, dell’incontro con Mike Bongiorno che ha segnato una svolta. E poi naturalmente la lunga love story col modello israeliano e del loro viaggio in barca a vela in Australia. Razha sempre dichiarato cheè rimasta nel suo cuore. Ma laa Mara Venier qualche mese fa spiegò i motivi che l’hanno divisa da Raz: “L’amore deve essere valore aggiunto, condivisione. Invece mi sono accorta che credevo a cose che non c’erano”. Ma nonostante tutto, del suo ex conserva un bellissimo ricordo perché ...

