Le donne “usate” per una nuova bagarre del Governo

(Di martedì 9 luglio 2019) È così che le, tutte ma in particolare le vittime di violenza e le operatrici dei centri che le accompagnano nel percorso di liberazione dai loro aguzzini, vengono usate due volte.E cosa ancora più vergognosa è che a farlo sia il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità, Vincenzo Spadafora, che oggi avrebbe dovuto presentare il tanto atteso “Piano contro la violenza e il censimento dei centri” e avrebbe dovuto dirci come intende risolvere una situazione gravissima di ritardo nell’erogazione dei fondi e nella gestione degli stessi che spesso scompaiono nel passaggio alle Regioni o ai Comuni.Conferenza stampa annullata a causa della polemica scoppiata con il ministro degli Interni per via di un’intervista rilasciata dallo stesso Spadafora stamane su Repubblica, in cui, con estremo ...

