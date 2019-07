Bologna | ufficiale | acquistato il difensore Tomiyasu

Calciomercato Bologna - ufficiale : arriva Musa Juwara : Continua a muoversi il Bologna, che ufficializza un altro acquisto. E’ di pochissimi minuti fa l’annuncio dell’arrivo di Musa Juwara, centrocampista proveniente dal Chievo. Ecco di seguito la brevissima nota “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dall’A.C. ChievoVerona il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Musa Juwara a titolo definitivo“.L'articolo Calciomercato Bologna, ufficiale: ...

Calciomercato Bologna - ufficiale : Denswil è un nuovo calciatore rossoblu : “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal Club Brugge KV il diritto alle prestazioni sportive del difensore Stefano Denswil a titolo definitivo“. Con questa breve nota la società emiliana comunica l’acquisto di Denswil. Difensore proveniente dal Bruges, Denswil è un olandese classe 1993. Cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, il neo acquisto rossoblu ha vestito la maglia dei lancieri dal 2011 al 2015 per poi ...

Calciomercato Bologna - ufficiale il rinnovo di Palacio : Il Bologna comunica “di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Rodrigo Palacio per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2020“. L’argentino ha rifiutato nei giorni scorsi una proposta dell’Atalanta del suo ex allenatore Gasperini. Formazioni Serie A, come cambiano gli 11 con i nuovi acquisti: gli schieramenti delle 20 squadre [FOTO]L'articolo Calciomercato Bologna, ufficiale il rinnovo di Palacio sembra ...

Calciomercato Bologna - ufficiale : riscattato Orsolini dalla Juventus : Calciomercato Bologna – E’ arrivata anche l’ufficialità: Riccardo Orsolini è stato riscattato dalla squadra emiliana. Il club bianconero manterrà un’opzione di riacquisto sul calciatore, fissato intorno ai 22,5 milioni e nell’ambito della cessione dell’azzurrino approderà a Torino il difensore Hamza El Kaouakibi, di rientro a Casteldebole dal prestito alla Pistoiese e che andrà a rinforzare la squadra ...

Ufficiale : Mihajlovic rinnova con il Bologna fino al 2022 : Dopo giorni di attesa e una serie di voci che volevano Mihajlovic perfino tra i candidati alla panchina della Juve, arriva l’ufficialità del rinnovo col Bologna. Il club lo ha comunicato sul sito Ufficiale: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con Sinisa Mihajlovic per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2022”. Parole di entusiasmo sono arrivate dal presidente Joey Saputo: “È un momento importante per il ...