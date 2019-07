Primo poster di vendita del Huawei Mate X | uscita ad un passo?

optimaitalia

(Di lunedì 8 luglio 2019) Forse ci siamo, forse. L'delX è di certo più vicina che in passato considerando che lo smartphone pieghevole è stato paparazzato sul social network cinese Weibo, di fatto l'alter ego di Twitter in terra asiatica. Il lancio commerciale dell'innovativo dispositivo dovrebbe essere dunque prossimo, essendosi avviata la macchina per la promozione pubblicitaria del dispositivo. Breve storia delX presentato oramai da mesi. Il suo lancio commerciale è stato rimandato, come dichiarato dalla stessa azienda, per permettere una serie di controlli e test ulteriori sulla qualità del prodotto e per l'eventuale fragilità di alcune sue componenti come la cerniera. Il termine massimo per l'inizio delle vendite, sempre dall'azienda, è stato fissato per il mese di settembre. Eppure, sembrerebbe appunto che, almeno in alcune zone geografiche del globo, si potrebbe ...

