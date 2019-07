Papà Gianpiero e la lotta contro il sarcoma | negli Usa per salvarsi | “Vola verso una

Militare e Papà colpito da sarcoma rarissimo a 37 anni. La raccolta fondi per operare Gianpiero : Gianpiero è un sergente maggiore dell’Esercito, ha 37 anni, due bambini, Andrea e Lorenzo, e una moglie, Barbara, che non lo lascia solo mai. Ma la vita di Gianpiero dal 2014 non è più la stessa: la diagnosi di un tumore molto raro ed aggressivo ha sconvolto la quotidianità sua e della sua famiglia. Una quotidianità che oggi Gianpiero e i suoi cari cercano di recuperare grazie ad una cura innovativa, ...