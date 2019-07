Mediaset | settembre di fuoco | Giorgio Manetti torna a Uomini e donne?

Programmi Mediaset - date d'inizio : Temptation Island Vip il 17 settembre - Amici il 23 : A pochi giorni dalla serata di presentazione dei palinsesti Mediaset 2019/2020, sono state annunciate le date in cui è previsto il ritorno in onda dei principali Programmi della rete. Barbara D'Urso tornerà operativa già ad inizio settembre sia con Pomeriggio 5 che con Live, mentre l'attesissima seconda serie di Rosy Abate debutterà venerdì 13. Grande curiosità da parte del pubblico, inoltre, nell'assistere alla prima puntata di Amici Vip, di ...

Alessandro Salem (direttore contenuti Mediaset) : "Non c'è troppa Barbara d'Urso. Adrian torna a settembre. Nuovi progetti per Toffanin" : Selvaggia Lucarelli ha intervistato per Il Fatto Quotidiano Alessandro Salem, direttore generali dei contenuti per Mediaset. Un colloquio decisamente interessante, che ha svelato alcune delle strategie del Biscione per i futuri palinsesti.Il dirigente ha chiaramente detto che l'operazione legata ad Adrian si è rivelata la più delicata in assoluto nella stagione televisiva: "Pensavamo che il progetto potesse avere un riscontro superiore, ...