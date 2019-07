Lego aprirà il primo parco acquatico a tema a Gardaland nel 2020

wired

(Di lunedì 8 luglio 2019) A meno di un mese dall’annuncio dell’acquisizione del colosso dei parchi divertimento Merlin Entertainment da parte diattraverso la holding Kirkbi, l’azienda danese famosa in tutto il mondo per i le sue costruzioni colorate ha annunciato la creazione del suoland Water Park in Europa all’interno deldivertimenti. Sulla pagina Facebook del, l’amministratore delegato di, Aldo Maria Vigevani, ha annunciato la partnership conper la costruzione del nuovoche avrà peri famosissimi mattoncini. L’attrazione sarà pronta nele certamente contribuirà ad incrementare ulteriormente il numero di visitatori che ogni anno affollano il, già all’ottavo posto in Europa per numero di ingressi, con oltre 3 milioni di presenze nel 2018. “Il brandcontribuirà sicuramente a rafforzare la ...

