wired

(Di lunedì 8 luglio 2019) (Foto: 9to5Mac)sta testando un nuovo e più comodo sistema d’accesso ache sfrutta due delle potenzialità dei dispositivi mobile come iPhone e iPad oltre che dei Mac, ossia ildel polpastrello oppure quello del viso. Sono Touch Id e Face Id e permettono un login istantaneo attraverso le password biometriche, caratteristiche univoche di ogni individuo. In questo momento sono tre i sistemi operativi che fanno parte della sperimentazione: iOS 13 appunto per iPhone e per iPod Touch di settima generazione, iPadOs per gli ultimi modelli del tablet di casa e Mac Os Catalina. In attesa dei rilasci ufficiali dei vari Os si dovrà per forza di cose passare dalla versione beta per provare questa nuova funzionalità. Come funziona questo metodo d’accesso? Nel modo più naturale e semplice possibile: una volta aperta l’applicazione non servirà digitare ...

MilanoCitExpo : Impronta digitale o riconoscimento facciale: Apple cambia l’accesso a iCloud #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - CGlonfoni : RT @alevarone: @makkox @marcocongiu Ma no non comprendete...lui ha il telefono, lavora dal telefono...ha una nuova app che con l'impronta D… - alevarone : @makkox @marcocongiu Ma no non comprendete...lui ha il telefono, lavora dal telefono...ha una nuova app che con l'i… -