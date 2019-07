Huawei P30 Pro | Samsung Galaxy 10e 10 10+ | Xiaomi Mi 9 e molto altro scontato del 10% su

Si paga da gennaio con volantino MediaWorld per Huawei P30 Lite - Mate 20 Lite e S10 oggi 8 luglio : Scatta ufficialmente oggi 8 luglio il nuovo volantino MediaWorld che potrebbe fare la differenza per tutti coloro che sono ansiosi di acquistare un Huawei P30 Lite, Mate 20 Lite e Samsung Galaxy S10 a prezzo aggressivo tra gli altri. Dopo le promozioni di inizio mese concepite dalla catena e già trattate sulle nostre pagine, dunque, tocca fare un altro step, in modo tale da comprendere quali siano i reali punti di forza di una campagna ...

Il migliore smartphone dell’anno è il Huawei P30 Pro : vincitore agli European Hardware Awards : Il Huawei P30 Pro è stato decretato il miglior smartphone del 2019 agli European Hardware Awards, dando continuità a quanto fatto nel corso dell'edizione 2018 dal P20 Pro, cosa non affatto facile data la bontà dell'ex top di gamma, che pure ha saputo dettare legge (come riportato da 'letsgodigital.org'). Il verdetto è arrivato da una giuria formata da più di 100 giornalisti specializzati nel settore della tecnologia e provenienti da ogni ...

Dominanti oggi 7 luglio Huawei P30 e P30 Lite : offerte da capogiro e prezzi al top : Ci sono alcune indicazioni davvero interessanti che possiamo prendere in considerazione in queste ore per quanto riguarda smartphone come Huawei P30 e P30 Lite, in riferimento ad alcune offerte che agli occhi dei potenziali acquirenti dei modelli selezionati potrebbero fare la differenza. Proviamo pertanto ad individuare le migliori occasioni disponibili online, qualora abbiate deciso di farvi un regalo tramite il produttore di smartphone più ...

Si comprano ora e si pagano ad ottobre Huawei P30 - P30 Pro e Mate 20 Pro con le promozioni Tre : Arrivano le prime informazioni in queste ore a proposito delle offerte Tre che avremo modo di toccare con mano a partire da lunedì 8 luglio per tutti coloro che intendono portarsi a casa modelli come Huawei P30, P30 Pro e Mate 20 Pro. A distanza di poche settimane dal lancio della promozione di Huawei Italia, che prevede omaggi pari fino a 170 euro per chi intende procedere con l'acquisto degli stessi P30, come vi abbiamo riportato prontamente ...

Con Tre potete comprare Huawei P30 - P30 Pro e Mate 20 Pro pagandoli dopo l’estate : Lunedì 8 luglio 2019 Tre Italia estenderà la promozione Paghi dopo l'Estate agli smartphone top di gamma di Huawei: parliamo di P30, P30 Pro e Mate 20 Pro L'articolo Con Tre potete comprare Huawei P30, P30 Pro e Mate 20 Pro pagandoli dopo l’estate proviene da TuttoAndroid.

Affari enormi col volantino MediaWorld RED FRIDAY : Huawei Mate 20 Pro - P30 Lite e Samsung Galaxy S10e : Il volantino MediaWorld dedicato al RED FRIDAY parte oggi 4 luglio, per concludersi domenica prossima (il giorno 7 del mese corrente): le offerte irripetibili sono tante, valide sia in negozio che online. Tra queste quella che vi consentirà di portarvi a casa il Huawei Mate 20 Pro (non lasciatevi ingannare dal fatto che tra pochi mesi arriveranno il modello successivo: questo è un dispositivo che finora ha lasciato il segno, e che siamo pronti ...

Spuntano addirittura 8 novità per Huawei P30 e P30 Pro con la B178 : altri dettagli sull’aggiornamento : Occorre tornare assolutamente su un aggiornamento che sembrava sulla carta minore per Huawei P30 e P30 Pro, secondo le informazioni condivise sulle nostre pagine pochi giorni fa. Tutto il discorso gravita attorno alla patch B178, considerando il fatto che il suo download dovrebbe assicurarvi non poche soddisfazioni secondo quanto raccolto oggi 3 luglio. Proviamo pertanto a capire quali scenari si stiano configurando per i due top di gamma ...

Interessante rilancio di Wind per Huawei P30 Lite - P20 Lite e Galaxy S10 : le offerte a rate di luglio : Non potevano certo mancare oggi 2 luglio le promozioni, forse definitive, da parte di Wind per l'acquisto di smartphone a rate particolarmente popolari qui in Italia, come nel caso dei vari Huawei P30 Lite, P20 Lite e Samsung Galaxy S10. Dopo aver analizzato il prezzo fissato da Amazon per alcuni modelli tra quelli appena citati (era il bollettino di fine giugno), questo martedì tocca fare uno step in più. Vediamo dunque come si stiano mettendo ...

Si affaccia in Europa l’aggiornamento B178 anche per Huawei P30 : due grosse novità in arrivo : Sono novità interessanti ed importanti quelle emerse proprio in queste ore per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P30, in riferimento alla patch di giugno che potrebbe riservarci più novità del previsto. Tutto ruota attorno ad alcune segnalazioni raccolte online in queste ore in merito alla patch B178, secondo cui possiamo collocare lo smartphone sullo stesso piano del fratello maggiore, come abbiamo avuto modo di riscontrare pochi giorni fa ...

Huawei P30 Pro come fotografare il tramonto con smartphone : scattare foto bellissime del tramonto con lo smartphone Huawei P30 Pro bisognerà usare la modalità avanzata della fotocamera modificando i parametri della fotocamera manualmente e adattando le situazioni ambientali volta per volta.

Giornata di passerelle per Huawei P30 e P30 Pro : arrivano due riconoscimenti in poche ore : Giornata di passerelle e riconoscimenti per i più recenti top di gamma di Huawei, P30 e P30 Pro L'articolo Giornata di passerelle per Huawei P30 e P30 Pro: arrivano due riconoscimenti in poche ore proviene da TuttoAndroid.

Bel regalo dal 28 giugno per chi acquista Huawei P30 Lite - Mate 20 Lite e P Smart+ 2019 : tutti i dettagli : Scatta in queste ore una nuova promozione che coinvolge diversi smartphone con discreto mercato qui in Italia, come si potrà notare dall'approfondimento dedicato a Huawei P30 Lite, Mate 20 Lite e P Smart 2019+. Nel dettaglio, la divisione italiana del produttore asiatico ha deciso di estendere anche ad altri device una campagna che abbiamo iniziato a trattare nella giornata di ieri, quando su queste pagine sono state prese in esame le ...