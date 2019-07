Tensione Viminale-Difesa | la polemica sterile di Salvini

blogo

(Di domenica 7 luglio 2019) Intorno all'1:30 di notte i migranti a bordo del veliero Alex sono sbarcati nel porto di Lampedusa. Poco prima dell'1 di notte la Guardia di Finanza ha notificato al capitano Tommaso Stella, indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il sequestro della barca a vela. Così si è conclusa per il momento la vicenda del veliero della Mediterranea saving humans, al quale ilaveva intimato di dirigersi verso Malta sulla base di un accordo con il Premier maltese Muscat.Il capitano aveva invece rifiutato di affrontare 15 ore di navigazione - con a bordo 41 migranti - in mare aperto per ragioni di sicurezza, chiedendo il supporto della Marina Militare o della Guardia di Finanza. Il capitano di Alex si era anche detto pronto a trasportare un piccolo numero di naufraghi fino al limite delle acque territoriali maltesi, per poi effettuare il trasbordo dei migranti sui ...

