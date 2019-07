Palermo, novantenne segregato in casa e picchiato durante una rapina

(Di domenica 7 luglio 2019) Tre uomini palermitani sono stati tratti in arresto per averto dei suoi pochi averi un anziano nel suo appartamento del capoluogo siciliano. I fatti risalgono al 12 maggio e il furto era stato eseguito in perfetto stile "Arancia Meccanica", con incredibili violenze ai danni della vittima, unche era stato sorpreso ininsieme al suo badante mauritano. Gli assalitori – ha spiegato la polizia al termine delle indagini – "pur di razziare l’immobile di tappeti e preziosi, non avevano esitato a colpire ripetutamente entrambi, cagionando una frattura vertebrale all’anziano ed un trauma cranico al cittadino extracomunitario". A condurre l'inchiesta è stata la sezione "Contrasto al crimine diffuso" della Squadra mobile, in collaborazione con il Commissariato Centro che "sin dagli attimi immediatamente successivi alla consumazione del crimine, hanno battuto ogni pista pur di assicurare alla giustizia i responsabili di quellanotturna in appartamento, durata addirittura un paio d’ore".