Wimbledon 2019 | i risultati del terzo turno femminile 6 luglio Petra Kvitova ed

oasport

(Di sabato 6 luglio 2019) Completato ildel torneo diper quanto riguarda il singolare: la numero uno, l’australiana Ashleigh Barty, dà un dispiacere al pubblico di casa sconfiggendo con un duplice 6-1 in poco più di 50 minuti la beniamina di casa, la wild card Herriet Dart, ed agli ottavi sfiderà la statunitense Alison Riske, vincitrice in tre set per 4-6 6-4 6-4 sulla numero 13, l’elvetica Belinda Bencic. In tre set viene risolta anche la sfida con la quale la belga Elise Mertens, numero 21, elimina la cinese Qiang Wang, testa di serie numero 15, imponendosi per 6-2 6-7 (9) 6-4, e nella seconda settimana se la vedrà con la boema Barbora Strycova, che sconfigge la numero 4, l’olandese Kiki Bertens, per 7-5 6-1 in una sfida combattuta per un solo parziale. Agli ottavi anche la spagnola Carla Suarez Navarro, testa di serie numero 30, che pone fine in poco più di ...

Gazzetta_it : Il solito #Fognini perde la testa: “Maledetti inglesi, su questo circolo dovrebbe scoppiare una bomba” #Wimbledon… - Eurosport_IT : Roger #Federer analizza il suo rapporto di corretta rivalità con #Nadal e confessa: 'Dopo il ritiro Rafa sarà uno d… - SuperTennisTv : .@JohannaKonta conquista in rimonta il match contro Stephens per 3-6 6-4 6-1 battendo la statunitense per la quarta… -