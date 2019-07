Onu e Ue condannato raid su migranti in Libia | in azione F-16 americano degli Emirati

ilfogliettone

(Di sabato 6 luglio 2019) Il Consiglio di sicurezza dell'Onu e l'Ue hannoilsul centro di detenzione deia Tagiura, a est della capitale libica Tripoli, che ha causato almeno 53 morti e oltre 130 feriti. Il Governo di accordo nazionale libico di Tripoli ha accusato dell'attacco il maresciallo della Cirenaica, Khalifa Haftar, e gliArabi Uniti che avrebbero fornito l'F-16 di produzione americana con cui e' stato compiuto il bombardamento. Per tutta risposta, Haftar ha lanciato la seconda fase dell'offensiva su Tripoli coinvolgendo nuovi battaglioni che gia' in passato si erano resi protagonisti di violente conquiste a Bengasi e a Derna. Dall'avvio dei combattimenti, il 4 aprile scorso, secondo i numeri ufficiali dell'Organizzmondiale della sanita', il bilancio delle vittime tocca quota mille morti e circa 5 mila feriti.E, nel frattempo, in una telefonata al presidente ...

