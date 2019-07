MotoGP | Qualifiche GP Germania 2019 | orari | canali tv | streaming | palinsesto Sky e TV8

oasport

(Di sabato 6 luglio 2019) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 EDEL GP DIDIALLE 9.55 E ALLE 13.30 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE FP3 EDI MOTO2 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE FP3 EDI MOTO3 Terminate le terze sessioni si prove libere è tempo per i piloti del Motomondiale di affrontare leper stabilire le posizioni sulla griglia di partenza del GP diche domani prenderà il via sul circuito del Sachsenring. Marc Marquez sarà a tutti gli effetti il favoritissimo del weekend essendo imbattuto negli ultimi nove anni qui, ma la Yamaha sembrano essere tutte competitive e pronte a sfidare il campione spagnolo. Proveranno a inserirsi nella lotta per le prime posizioni anche le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci ma il tracciato non è quello più adatto alle caratteristiche della Desmosedici, il compito sarà quindi più ...

zazoomblog : MotoGP GP Germania 2019: a che ora iniziano le qualifiche e come vederle in tv gratis e in chiaro su TV8 - #MotoGP… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | #GpGermania FP3: Sublussazione alla spalla per @FabioQ20 #Quartararo, qualifiche a rischio - - motograndprixit : #MotoGP | #GpGermania FP3: Sublussazione alla spalla per @FabioQ20 #Quartararo, qualifiche a rischio -… -