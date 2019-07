Migranti | Salvini | “Libia porto sicuro? Non in questo momento Stiamo lavorando perché

ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2019) “Libia? Inno, però la guardia costiera libica sta facendo un buon lavoro.con il governo libicola situazione torni tranquilla”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteorispondendo a chi chiedeva se la Libia è une sul rischio che dal Paese arrivino altri 8 mila. Verranno smistati in Europa? “No, non èl’obiettivo, c’è una guardia costiera che lavora bene, c’è un governo legittimamente riconosciuto e con loro ragioniamo”. E sulla possibile querela da parte della comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete ha commentato: “Non vedo l’ora di incontrarla in Tribunale. Di guardare in faccia una che ha provato ad uccidere dei militari italiani. Qui i giudici decidono sulla vita e sulla morte di tutti. Fosse per me sarebbe già a Berlino” ...

giornalettismo : La tattica di #Salvini spiegata da @lauraboldrini: 'Crea crisi internazionali quando non ci sono. Non parla mai di… - espressonline : Torturati e sotto le bombe: così muoiono i migranti in attesa di un’evacuazione umanitaria, immediata, che non c’è.… - Agenzia_Ansa : #Mediterranea salva 54 migranti. Nuovo scontro con #Salvini, vada a #Tunisi -