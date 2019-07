LIVE Nigeria-Camerun 3-2 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | abdicano i Leoni Indomabili!

oasport

(Di sabato 6 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.53 Grazie per averci seguito anche oggi, il nostrotermina qui. Appuntamento alla prossima, buona serata da OA Sport. 19.51 Labatte ed elimina i campioni in carica del. FINE SECONDO TEMPO.3-2 90′ Terzo cambio: fuori Iwobi, dentro Balogun. 87′ Esce Kunde Malong, entra Jacques: terzo cambio per Seedorf. 85′ Fuori Ighalo, dentro Onuachu: secondo cambio anche per la. 84′ Ighalo di testa, Onana toglie la palla dalla porta! Si resta sul 3-2, lanon riesce a chiudere. 83′ Musa murato da Banana, sfuma il contropiedeno. 81′ Corner per il, gran traffico in area. 79′ Lasta cercando di abbassare il ritmo, ilora è un po’ stanco. 76′ Onana salva la porta delsu gran tiro di Ighalo, ...

zazoomnews : LIVE Nigeria-Camerun 1-2 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: spingono le Super Aquile alla ricerca del pari - #Nigeria… - zazoomnews : LIVE Nigeria-Camerun Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: 1-0. Ighalo spacca la partita!!! - #Nigeria-Camerun #Coppa #d… - zazoomblog : LIVE Nigeria-Camerun 1-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: Ighalo spacca la partita!!! - #Nigeria-Camerun #Coppa #d’… -