wired

(Di sabato 6 luglio 2019) https://www.youtube.com/watch?v=gCFZYaw6dtI La carriera diè un. Ha un inizio umile, un’esplosione improvvisa, un’ascesa irrefrenabile pari solo alla caduta che a un passo dalla fine viene scampata con una seconda clamorosa occasione. Ora è arrivato in quella fase in cui una star diventa un’icona, un simbolo, un mentore e un volto che è fuori dalla moda, è semplicemente l’ultimo grande volto del cinema d’azione come lo abbiamo conosciuto. Così grande èche sopravvive anche ad Escape Plan 3 – L’ultima sfida,che da noi esce in sala questa settimana ma in patria finisce dritto in home video. È una cinesata diretta da americani, terzodi una saga terribile iniziata con un primo buonissimo capitolo. Ma era un’altra storia. Ora non ci sono più nemmeno le galere da cui evadere e le spalle famose, solo attori cinesi per il mercato cinese sul ...

MilanoCitExpo : I 10 film fondamentali di Sylvester Stallone #DipartimentoInnovazioneTecnologia - LuigiLocatelli : Uno dei primi, fondamentali film sulla dissolvenza del lavoro (ogni riferimento al libro di @EmanueleDeNicola è vol… - CharmenDuck : In genere mi piace anche che gli attori dei film siano come descritti nei libri, così, per informarvi. A volte sono… -