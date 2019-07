California - la terra trema ancora : Los Angeles, 6 lug. (AdnKronos/Dpa) – Nuova scossa di terremoto in California . Secondo l’Us geological survey, un sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter – inizialmente era stato detto di magnitudo 7.1 – è stata registrata nel sud dello Stato alle 20.19 ora locale, le 5.19 in Italia. L’epicentro è stato localizzato nei pressi della città di Ridgecrest, circa 180 chilometri a nordest di Los Angeles. Già due ...

Torna l’incubo del Big One! California - la terra trema ancora : scossa di magnitudo 5.4 : La terra trema ancora in California. All'indomani della violentissima scossa di terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito la Searles Valley, un sisma di magnitudo 5.4 della scala Richter è stato registrato nella stessa zona dal servizio geologico americano USGS. La scossa di ieri ha innescato uno sciame sismico che è ancora in corso con eventi di minore entità, che tuttavia tengono alto il livello dell'allerta tra la popolazione.