Brindisi | droga nel paraurti dell' auto | scatta il maxi-blitz | 10 arresti nel Salento

Blastingnews

(Di sabato 6 luglio 2019) Questa mattina all'alba i carabinieri del Nucleo Provinciale di, in collaborazione con i colleghia compagnia di Lecce e di quelli del Reparto Cinofili di Modugno (Bari) e Tito (Potenza) hanno eseguito dieci ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti accusati, a vario titolo, di spaccio di sostanze stupefacenti, alcuni di loro con l'aggravantea recidiva. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale il sodalizio operava tra la provinciana e quella leccese, in particolare tra la frazionena di Tuturano, Copertino, Collepasso e Casarano. Non tutti gli indagati sono stati condotti direttamente in carcere, alcuni di loro infatti sono stati posti in regime didomiciliari....

LeccePrima : Video | Spaccio di droga tra due province: il video del blitz dei militari dell'Arma - elenamondio : RT @allnews24eu: Video | Spaccio di droga tra due province: il video del blitz dei militari dell'Arma - AllNews24 - Nel breve video forni… - allnews24eu : Video | Spaccio di droga tra due province: il video del blitz dei militari dell'Arma - AllNews24 - Nel breve vide… -