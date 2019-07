Valencia | si torna a Puma | le nuove divise per il 2019 2020

calcioefinanza

(Di venerdì 5 luglio 2019)maglia– Ilha presentato la nuova divisa per la stagione. Il club spagnolo ha dato così il via alla propria partnership tecnica con. Jaume Domènech, José Gayà e Marc Ferris, giocatori del, sono stati i primi a indossare il nuovo kit, in una cerimonia che si è … L'articolo, si: leper il

DanieleLoc : @sscnapoli @R_Albiol Eri comunque a casa qui a Napoli...ma adesso sei tornato nella tua Valencia , noi napoletani c… - RocketColosseum : Ritornano le emozioni del DreamHack, questa volta con tappa a Valencia! Ed insieme all'evento, torna anche la strea… - ItaSportPress : Ufficiale - Luis Antonio Valencia lascia il Manchester United e torna in Ecuador - -