Universiadi 2019 Napoli Risultati live 5 luglio | argento per Rossi nel trap donne!

Tennistavolo - Universiadi 2019 : riscatto azzurro. Italia vittoriosa sia con gli uomini che con le donne : Conclusa la fase a gironi dei tornei a squadre del Tennistavolo alle Universiadi: odierno riscatto per l’Italia, vince sia la Nazionale femminile, che batte 3-0 gli USA, sia la Nazionale maschile, che ha la meglio per 3-0 sull’Australia. In entrambi i casi la formazione Italiana centra il secondo posto nel girone. Nel pomeriggio gli ottavi: tra le donne Italia-Romania, tra gli uomini Italia-Russia. Di seguito tutti i risultanti ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - Fiammetta Rossi d’argento nella finale del trap femminile. Bene le fiorettiste : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 17.07 TUFFI – Dopo la prima rotazione Italia ultima con 41.40, in testa Cina e Messico con 48.60, poi la Russia a 48 17.03 TIRO A VOLO – Dopo sei piattelli della finale del trap maschile in testa lo slovacco Marinov, il finlandese Kopra e lo slovacco Carmona 16.57 SCHERMA – Fioretto femminile, Erica Cipressa approda agli ottavi di finale ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - Fiammetta Rossi conquista l’argento nella finale del trap femminile. Bene le fiorettiste : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 16.28 GINNASTICA ARTISTICA – Peccato per Lara Mori, caduta al termine della diagonale nel corpo libero, si piazza in ottava posizione provvisoria con 11.800 16.25 GINNASTICA ARTISTICA – Fantastica Carlotta Ferlito che vola in testa alla classifica del corpo libero con 13.200 16.23 RUGBY A 7 – Sudafrica batte Argentina 33-12. 16.20 PALLANUOTO ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - Fiammetta Rossi conquista l’argento nella finale del trap femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 15.47 TIRO A VOLO – ARGENTOOOOOO Fiammetta Rossi!!! L’azzurra (35/50) è stata battuta da Wan-Yu (39/50) 15.40 TIRO A VOLO – Eliminata la Rybekova, arrivano al testa a testa finale Fiammetta Rossi (29/40) e Wan-Yu (32/40). 15.38 TUFFI – Dopo la quinta serie in testa la coppia cinese 350.52, seguita dalla coppia messicana 314.70, in terza ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - Italia protagonista nel nuoto - Fiammetta Rossi in lotta per la medaglia nella finale del trap femminile. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 15.40 TIRO A VOLO – Eliminata la Rybekova, arrivano al testa a testa finale Fiammetta Rossi (29/40) e Wan-Yu (32/40) 15.38 TUFFI – Dopo la quinta serie in testa la coppia cinese 350.52, seguita dalla coppia messicana 314.70, in terza posizione la Russia 307.23. 15.35 TIRO A VOLO – finale combattutissima, con Wan-Yu (28/35) in testa seguita da ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - Italia protagonista nel nuoto - Rossi in finale nel trap femminile. Di Martino quinto nella pistola 10m : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 15.28 TIRO A VOLO – Qualche problema tecnico nel meccanismo di uscita dei piattelli ha costretto ad una pausa nella finale del trap femminile 15.26 TUFFI – Dopo la quarta rotazione la situazione in testa alla classifica è la seguente: Cina (268.38), Messico (243.66), Canada (234.60) 15.22 TIRO A VOLO – Prosegue il cammino praticamente ...

Tiro a segno - Universiadi Napoli 2019 : il coreano Daehun Park vince la gara di pistola 10m. Di Martino chiude 5° : Un trionfo da vero dominatore. Il coreano Daehun Park si aggiudica l’oro nella finale di pistola ad aria compressa uomini dalla distanza 10m, in queste Universiadi 2019. Nel poligono napoletano, l’atleta classe 1995 sbaraglia letteralmente la concorrenza totalizzando 243,8 punti – record della manifestazione – andando a imporsi sul suo più immediato inseguitore con un vantaggio di 5,3 punti. La medaglia d’argento ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - Italia protagonista nel nuoto - attesa per le fiorettiste. Di Martino quinto nella pistola 10m : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 15.02 TIRO A VOLO – L’attenzione si sposta sulla finale del trap femminile dove è impegnata l’azzurra Fiammetta Rossi, seconda in qualificazione 14.58 TIRO A SEGNO – Medaglia d’oro per il sudcoreano Park, argento al cinese Zhang e bronzo all’iraniano Poorhosseini, come già detto Di Martino chiude al quinto posto con qualche ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - Italia protagonista nel nuoto e nella scherma. Di Martino quinto nella pistola 10m : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 14.52 TIRO A SEGNO – Si conclude con un quinto posto la finale della pistola 10m per Dario Di Martino, un peccato considerata l’eccellente partenza 14.50 BASKET – Netto successo della Finlandia sulla Cina per 105-65 sempre nel torneo maschile 14.47 TIRO A SEGNO – Di Martino (137.8) si trova in quinta posizione, ma il podio non è lontano. ...

Universiadi 2019 NAPOLI/ Risultati live 5 luglio : azzurri avanti nella scherma : Risultati UNIVERSIADI 2019 NAPOLI di oggi 5 luglio 2019: programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti nella seconda giornata.

Universiadi 2019 – Chi è Erikah Seyama - l’atleta che ha ammaliato Napoli con il segreto… nei capelli [GALLERY] : L’atleta del Regno di Eswatini ha attirato su di sè le attenzioni del pubblico del San Paolo durante la cerimonia di apertura delle Universiadi, ma ha un segreto… La cerimonia di apertura delle Universiadi 2019 di Napoli ha regalato una inattesa protagonista, si chiama Erikah Seyama e proviene dal Regno di Eswatini, Stato dell’Africa meridionale. Durante la sfilata allo Stadio San Paolo si è presa gli occhi (e i cuori) di tutti ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - ottima Italia nel nuoto e nella scherma. Tante medaglie in arrivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medaglieRE DELLE Universiadi 13.19 TIRO A VOLO – Simone D’Ambrosio resta fuori dalla finale del trap maschile per un solo piattello. Questa la classifica finale delle qualificazioni. 1 YANG KUN-PI TPE 122 2 MARINOV FILIP SVK 121 3 VERETIN VIKTOR RUS 120 3 KOPRA VILI FIN 120 3 DROBNY ADRIAN SVK 120 6 CARMONA TIRADO ESP 119 7 D’AMBROSIO SIMONE ITA 118 8 ANASTASIOU PETROS CYP ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. Bene l’Italnuoto nelle batterie. Azzurri ko nel rugby a 7 - Di Martino in finale nel tiro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 12.46 JUDO – Scattate le gare per quattro categorie di peso: 57 e 63 kg femminili e 73 ed 8 kg maschili. Sette gli Azzurri un gara. 12.38 GINNASTICA ARTISTICA – Al termine della prima suddivisione femminile è in testa l’ucraina Yana Fedorova con 49.750. Nella terza suddivisione saranno in gara le tre azzurre Martina Rizzelli, Lara Mori e ...

Tiro a segno - Universiadi Napoli 2019 : Dario Di Martino si qualifica per la finale di pistola 10m : Dario Di Martino ce l’ha fatta: il tiratore napoletano sarà nella finale della pistola 10m maschile delle Universiadi 2019. Il “padrone di casa” è riuscito, con l’ottavo e ultimo punteggio disponibile, a qualificarsi per il contest che dalle 14.30 assegnerà poi le medaglie nella kermesse partenopea. Positivo lo score di 573, con il quale il campano è riuscito a rimanere aggrappato al gruppo dei migliori di cui fanno parte ...