Sui rifiuti nucleari l’Italia è già in ritardo Ma si prende altro tempo

(Di venerdì 5 luglio 2019) Una fase del decommissioning nucleare (Sogin) Il deposito nazionale deiin Italia ancora non c’è, nemmeno sulla carta, ma si sonda il terreno per spedire all’estero alcune delle scorie senza nemmeno passare dal futuro cimitero pubblico. La mozione Mercoledì 3 luglio è approdato in Senato un documento che ha fatto poco clamore: la bozza di risoluzione che chiude l’indagine suiradioattivi condotta dalla commissione industria, turismo e commercio. Nello schema, firmato dal presidente Gianni Girotto, in quota Movimento 5 Stelle, si chiede al governo in via prioritaria di capire se altri Paesi hanno l’interesse fin da subito a farsi carico deiitaliani ad alta e media intensità, ossia quelli che impiegano piùa decadere, senza che siano parcheggiati adeterminato in quello nazionale. Ma c’è unsnodo ...

