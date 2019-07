Parma | morsa dal ragno violino mentre prende il sole | 28enne finisce in ospedale

Blastingnews

(Di venerdì 5 luglio 2019) Con la bella stagione si torna a parlare del, uno tra gli esemplari più pericolosi di aracnidi presenti nel nostro territorio, che da qualche anno, viste le condizioni ambientali e climatiche favorevoli, sembra essersi ulteriormente diffuso. Infatti a Collecchio, in provincia di, si è registrato un nuovo caso che ha fatto temere il peggio: una giovane di 28 anni è stataera in giardino are il. Come ha riportato la Gazzetta di, inizialmente la ragazza non si era accorta di nulla, ma tornata in casa ha notato un forte arrossamento nella zona della puntura ed ha iniziato ad avere la febbre alta. Le cure al pronto soccorso Così laè finita al pronto soccorso, dopo circa 12 ore dalla puntura. I medici hanno asportato dalla ferita il veleno del, per poi rimarginarla con due punti di sutura. Inoltre dopo due giorni la ...

