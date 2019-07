Netflix e BBC | un nuovo Dracula scritto dagli autori di Sherlock | il conte è Claes Bang

tvzap.kataweb

(Di venerdì 5 luglio 2019) Una nuova versione di: questo il progetto che uniscee BBC. La coproduzione è molto ambiziosa e affida ai duepluripremiati di, Mark Gatiss (che nella serie con Benedict Cumberbatch interpreta Mycroft Holmes) e Steven Moffat, il compito di adattare su schermo il capolavoro di Bram Stoker, reduce da infinite versioni precedenti (compresa quella di Francis Ford Coppola con Keanu Reeves e Winona Ryder). Nei panni del vampiro più famoso della storia è stato reclutato l’attore danese 52enne, apparso nel film The Square e nel capitolo uscito nel 2018 della saga di Millenium, ossia Quello che non uccide. Ve l'avevamo detto che Steven Moffat e Mark Gatiss avrebbero lavorato a una serie su #? Questa è la prima foto dinei panni del. pic.twitter.com/qFvxj3GTXS —Italia (@IT) July 4, 2019 Il...

RedCapes_it : Dracula – Rilasciate le prime immagini di Claes Bang nella serie tv BBC/Netflix - moviestruckers : #Dracula di #BramStoker: ecco le prime immagini della miniserie targata Netflix e BBC One - Shellshoker7 : Peaky Blinders 5ª stagione 18 luglio sulla BBC. Netflix dovrebbe caricarla appena finita. Ogni stagione ha 6 episod… -