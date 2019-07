Muore in circostanze misteriose paladina dei diritti umani che urlò insulti razzisti

ilgiornale

(Di venerdì 5 luglio 2019) Aurora Vigne Il corpo di un avvocato per iritrovato inin Inghilterra. La donna era stata condannata mesi fa pered era appena uscita dal carcere Un cadavere di una donna ai pedi di una scogliera di Beachy Head, nel sud-est della Gran Bretagna. Ma l'identità di questo corpo ritrovato inè stata rivelata solo in questi ultimi giorni. Si tratta di Simone Burns, avvocato inglese per i. La donna era stata condannata ad aprile a sei mesi di carcere per. L'episodio, che risale all'11 novembre 2018, si era verificato su un volo partito da Mumbai durante il quale la Burns ha insultato i membri dell'equipaggio e poi gli ha sputato addosso. Gli steward si sono rifiutati di servirle la quarta bottiglia di vino per ovvi motivi e a quel punto la donna si sarebbe infuocata, ...

news_viaggi : Germania, 28enne muore in circostanze misteriose al Fusion festival - flexgrimmy : @manuela_reich Si... (E poi muore per circostanze misteriose) ?? - SulPanaro : Soliera, donna muore in circostanze poco chiare. Si indaga per istigazione al suicidio -