LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 5 luglio CIPRESSA ORO NEL FIORETTO

(Di venerdì 5 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLECon il basket si chiude il programma degli azzurri nella giornata odierna delle, appuntamento a domani con la nostra consueta. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 21:50 BASKET – FINITA! L’Italia maschile batte la Norvegia per 70-53. 21:40 BASKET – Italia maschile in controllo del match, sta per arrivare il successo contro la Norvegia. 21:30 VOLLEY – Bravissime le italiane che si liberano degli Stati Uniti in tre set (25-19, 25-22, 25-23). 21:24 BASKET – Concluso il terzo periodo tra Italia e Norvegia con il punteggio di 53-43 in favore degli azzurri. 21:10 BASKET – Ripresa da poco la sfida maschile tra Italia e Norvegia. 20:59 VOLLEY – Le azzurre conquistano anche il secondo set sugli Stati ...

