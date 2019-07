Giustizia | Poniz Anm risponde a Salvini su Sea Watch | “Giudici non rispondono a

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) “Se il ministro ha in mente un sistema in cui il giudice decide secondo le aspettative della maggioranza questo è fuori dal sistema costituzionale”. Il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Luca, ha parlato così ai microfoni di Radio Anch’io, su Radio1, a proposito della riforma dellaevocata dal ministro dell’Interno, Matteo, in seguito alle sentenze e ai provvedimenti che hanno riguardato la nave della ong Sea. “Questa non è una riforma – ha aggiunto il magistrato – ma uno stravolgimento dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale“, una riforma così “non può esistere”. Seavs Anm: ‘Da toghe no lezioni morale’. ‘Non ci intimidisce. Non lo ha fatto neanche il tritolo’ ...

