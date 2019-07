Bbc:Cina separa bimbi musulmani da casa

In,nello Xinjiang,le autorità starebberondo bambinidalle famiglie, allontanandoli anche dalla loro fede e della loro lingua.Così la Bbc, che riporta che in una sola città 400 piccoli sono stati tolti a genitori tenuti in campi di rieducazione o in prigione. Pechino ha lanciato una durissima repressione nello Xinjiang, dove vive la minoranza uiguro-musulmana accusata spesso di terrorismo. Sarebbero un milione e mezzo gli uiguri finiti in campi di rieducazione. Pechino nega.(Di venerdì 5 luglio 2019)