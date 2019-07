Artifact | per il lead designer il gioco può ancora salvarsi

eurogamer

(Di venerdì 5 luglio 2019) Nonostante i giochi di carte collezionabili abbiano avuto grande successo, non è stato così per, il titolo sviluppato da Valve e famoso per esser caduto nel dimenticatoio molto presto.Tuttavia, come riporta Gamingbolt, ildel, Richard Garflied (che ha anche creato Magic: The Gathering), si è detto ottimista riguardo ad. Nonostante non abbia fornito consigli per salvare ilGarfield ha dichiarato: "Penso che ildi base sia divertente ed originale, dà la possibilità al giocatore di giocare a qualcosa di nuovo. Quindi in questo senso, dato che puòoffrire qualcosa penso che sia necessario salvarlo. Poiché Valve è una società intelligente, con persone intelligenti, credo che riusciranno a salvare il".Valve ultimamente ha dichiarato che il team di sviluppo è al lavoro su questioni importanti e principali per quanto riguarda ...

