A 50 anni dallo sbarco sulla Luna | INAF organizza diversi eventi per ‘portare la Luna’

Sky manda in onda “Ho visto Maradona 1984” a 35 anni dallo storico trasferimento : Andrà onda venerdì 5 luglio ”Ho visto Maradona 1984”, quinto appuntamento con ”Storie di Matteo Marani”. Sky ha deciso di mandarlo a 35 anni esatti dall’arrivo del fuoriclasse argentino, su Sky Football (canale 203). L’Ansa riporta alcuni aneddoti inediti che vengono riportati nel nuovo docufilm che ricostruisce nel profondo la vicenda, contestualizzandola al meglio con uno spaccato ...

“Moonight” - al Museo della Scienza di Milano un grande evento per i 50 anni dallo sbarco sulla Luna : Giovedì 4 luglio 2019 – in occasione del prossimo 50esimo anniversario del primo sbarco umano sulla Luna con la missione Apollo 11, previsto per sabato 20 luglio – il Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, unico a esporre un frammento di roccia Lunare in Italia, dono dell’equipaggio dell’Apollo 17, celebrerà l’evento con l’anteprima “Moonight”. Per l’occasione, il Museo ...

Achille Lauro a Latina per la Notte Bianca che celebra i 50 anni dallo sbarco sulla Luna : Achille Lauro a Latina per la Notte Bianca: è lui l'artista atteso in Piazza del Popolo a Latina per la chiusura della nuova edizione della Notte Bianca in programma per il prossimo 20 luglio. Manca l'ultima conferma ufficiale ma stando alle informazioni già trapelate, il nome di Achille Lauro per il concerto finale sembra poter essere certo. Chi altro in effetti - tra i giovani cantanti emersi negli ultimi anni - avrebbe potuto rappresentare ...

Le estraggono pezzo di tubo dallo stomaco - era lì da 20 anni : Dopo ben 20 anni a una donna di 62 anni è stato estratto dallo stomaco un corpo estraneo, un pezzo di tubo largo circa 2,5 centimetri e lungo circa 6 centimetri risalente a una gastrostomia endoscopica percutanea (Perg) posizionata circa 20 anni prima per un pregresso problema neurologico. Il caso clinico è stato tratto all’azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza. “Vista l’impossibilità di estrazione in via orale, si ...

PIETRO TREDICI/ Figlio di Gianni Morandi : 'Per mio padre sono andato dallo psicologo' : PIETRO TREDICI, Figlio di Gianni Morandi, racconta la difficoltà di emergere come rapper e di scrollarsi di dosso l'etichetta di Figlio d'arte.

Pietro Tredici Morandi : "Figlio di papà? Sono andato dallo psicologo per anni" - : Novella Toloni Pietro Tredici, cantante emergente, parla a Vanity Fair del rapporto con il padre Gianni Morandi. Lui, che non si considera figlio d’arte, cerca di emergere con le sue forze, provando a tenere lontano il suo cognome ingombrante Pietro Morandi, in arte Pietro Tredici 22 anni bolognese, è un volto emergente della scena musicale rap. Una voce giovane che, tanto per fare un esempio, ha raggiunto quasi quattro milioni di ...

Arnold Schwarzenegger salva una pensionata di 102 anni dallo sfratto : L’attore ha deciso di aiutare Thelma Smith, pensionata centenaria di Los Angeles, costretta ad abbandonare la casa in cui vive da più di trent’anni. L’attore sta facendo discutere negli Stati Uniti per la scelta di aiutare una donna di 102 anni di nome Thelma Smith. Il caso della signora Thelma è stato sollevato dal Los Angeles Times come paradigmatico delle nuova legge per la regolamentazione degli affitti in vigore in ...

Nuoto - Ruta Meilutyte travolta dallo scandalo doping : la lituana si ritira a 22 anni : Ruta Meilutyte ha deciso di lasciare il Nuoto all’età di 22 anni: l’atleta lituana, oro olimpica nei 100 rana a Londra 2012 aveva fallito 3 test antidoping Notizia shock che sconvolge il mondo del Nuoto: Ruta Meilutyte si ritira! L’atleta lituana, a soli 22 anni, ha deciso di abbandonare l’attività agonistica. La giovane nativa di Kaunas, oro olimpico nei 100 rana alle Olimpiadi di Londra 2012, aveva recentemente fallito 3 test antidoping ...

Ora abbiamo anche gli Oreo per celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla Luna : A quanto pare la superficie degli Oreo si è ufficialmente trasformata nello spazio bianco, pardon, nero più ambito per commemorazioni di anniversari, advertising, operazioni di co-marketing, annunci di lavoro, affissioni elettorali e via dicendo. Dopo la serie dedicata all’ultima stagione di Game of Thrones, con tanto di sigilli delle varie casate impressi sul biscotto, ecco allora arrivare quella dedicata allo sbarco sulla Luna. Perché ...

Mima aereo Superga : la Juventus bandisce tifoso dallo stadio per 5 anni : Mentre venerdì sera Juventus e Torino erano in campo per il derby, un tifoso Mimava l'aereo caduto a Superga . Un gesto terribile e irrispettoso nei confronti delle vittime della tragedia aerea che ...